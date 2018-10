STRAGE BOLOGNA CONTRO TP

mercoledì 31 ottobre 2018''Questa strage e' stata fatta anche con l'obiettivo di distruggere e massacrare Terza Posizione. E' stata organizzata dai servizi contro di noi. Chi ha fatto la strage nel 1980 aveva l'obiettivo di incriminare me e Terza Posizione''. Lo ha detto Roberto Fiore, ex leader di Terza Posizione (Tp) e attuale segretario nazionale di Forza Nuova, parlando in veste di testimone assistito davanti alla Corte D'Assise di Bologna, che sta processando l'ex Nar Gilberto Cavallini per concorso nella strage del 2 agosto 1980. Fiore, condannato in passato per banda armata e associazione sovversiva come capo di Tp, e' la prima volta che risponde in aula di Tribunale a delle domande sull'attentato. ''Terza Posizione era quartieri popolari - ha detto poi Fiore -, scontri con i comunisti e creazione di militanti. Tutta la suggestione di accozzaglia bombarola e golpista era assolutamente estranea a Tp''. In aula, ad assistere al processo, oltre ai familiari delle vittime della strage ci sono anche l'assessore comunale Matteo Lepore, in fascia tricolore, e la consigliera Federica Mazzoni. Prima della testimonianza di Fiore aveva parlato Fabrizio Zani, ex esponente di Ordine Nuovo poi avvicinatosi a Terza Posizione.