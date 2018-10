ASSOLTA ASIA BIBI

mercoledì 31 ottobre 2018PAKISTAN - Asia Bibi sarà liberata. La donna cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2010, il cui caso aveva avuto eco internazionale arrivando fino al Vaticano, è stata assolta dalla Corte suprema del Pakistan. La notizia ha scatenato in diverse città del Paese proteste furiose dei fondamentalisti religiosi, che da tempo ne chiedevano l'esecuzione: circa mille manifestanti, armati di mazze, hanno bloccato l'autostrada principale di Islamabad; e barricate sono state issate in diverse strade della città portuale di Karachi, provocando ingorghi. Già da mercoledì mattina la capitale era sotto rigide misure di sicurezza, con alcune scuole chiuse e posti di blocco in particolare vicino ai quartieri in cui vivono magistrati e diplomatici.''È stata assolta da tutte le accuse'', ha dichiarato il giudice Saqib Nisar quando ha annunciato il verdetto. Poi ha comunicato che Asia Bibi, attualmente in carcere a Multan, sarà liberata ''immediatamente''. L'avvocato di Bibi però, Saif-ul-Mulook, che ha chiamato subito la cliente per darle la notizia dal tribunale, ha precisato che per la scarcerazione potrebbero volerci alcuni giorni, per via delle procedure burocratiche. ''Giustizia è stata fatta'', ha commentato. Mentre la donna, incredula al telefono con il suo legale, raggiunta da AFP ha dichiarato: ''Sono molto felice. È il giorno più importante e più felice della mia vita''. Il problema ancora aperto è che la Corte non ha fatto parola di alcuna misura di sicurezza per proteggere Bibi una volta che sarà libera. Non è dunque chiaro cosa farà la donna. ''Asia non può restare in Pakistan con questa legge'' sulla blasfemia, aveva detto il marito Ashiq Masih il 13 ottobre.