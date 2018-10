ZAIA: UN MILIARDO DI DANNI

mercoledì 31 ottobre 2018VENEZIA - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha detto che la prima stima ''e' di una miliardata''. Un primo calcolo fatto anche dopo il sopralluogo che il governatore ha compiuto stamane, con le autorita' locali, nelle zone piu' colpite del bellunese. ''C'e' una situazione di disastro e devastazione totale, la tempesta perfetta c'e' stata. Uomini e donne della protezione civile sono stati eccezionali'' ha detto Zaia, facendo il punto dei danni e dei problemi del maltempo nella regione, dopo un sopralluogo alle zone colpite del bellunese. ''L'immagine piu' toccante - ha aggiunto - e' la devastazione dell'agordino. Nella fase meteo piu' acuta di lunedi' sera, alla fine del passaggio dell'onda di piena e del massimo picco avevamo 160mila utenze prive di elettricita', migliaia lo sono ancora, sembra quasi l'esito di un terremoto''. Zaia ha citato alcune della frazioni ancora isolate e irraggiungibili, se non con l'elicottero: ''Rocca Pietore, passo Fedaia e altre localita', bisogna assolutamente intervenire con i soccorsi, perche' possano giungere i mezzi pesanti. Mancano la corrente elettrica, sono in tilt acquedotti, i servizi di copertura telefonica, le strutture turistiche sono invase dal fango, alcune strade che non ci sono piu'''.