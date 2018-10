FRANCIA RISCHIA 8 MILIARDI

mercoledì 31 ottobre 2018Enorme guaio per Macron: la Corte suprema dell'India ha chiesto oggi al governo di fornire entro dieci giorni in un plico sigillato ''i dettagli in merito ai prezzi e al costo, con particolare riferimento agli eventuali vantaggi'' dell'acquisto, concluso nel 2016, di 36 aerei caccia francesi Dassault Rafale. Di fronte all'obiezione del consulente giuridico del governo, l'avvocato Kottayan Katankot Venugopal, sull'impossibilita' di fornire dettagli economici che non sono stati rivelati al parlamento, la Corte ha chiesto di argomentare tale punto in un affidavit. La massima giudiziaria indiana gia' il 10 ottobre aveva chiesto di essere informata sui dettagli del processo decisionale che ha portato all'acquisto, precisando pero' che non si trattava di un'ingiunzione formale, ma di una raccolta di informazioni, benchè con una motivazione inquietante. Infatti, il Congresso ha sollevato diverse questioni, accusando il governo di aver concluso la compravendita a ''un prezzo molto gonfiato'', procurando un danno erariale, di aver aggirato la ''procedura d'appalto della difesa'' a favore del gruppo industriale Reliance Defence, facendone entrare la controllata Reliance Aerostructure in una joint venture con Dassault, e di essere sceso a compromessi sulla sicurezza. Il partito di opposizione ha chiesto la pubblicazione dei dettagli dell'accordo, costi compresi, che dovrebbero superare gli otto miliardi di dollari. L'esecutivo in carica ha rifiutato di rendere pubblici i dati spiegando al parlamento di aver sottoscritto con la Francia una clausola di riservatezza. Per il Congresso, invece, le parti sono si' vincolate a proteggere le informazioni riservate, ma non quelle economiche.