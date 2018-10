RIMPATRI VOLONTARI PER 2.700

mercoledì 31 ottobre 201812 milioni di euro, di cui la meta' coperti dalla Ue: sono i fondi messi a bando dal ministero dell'Interno per il rimpatrio volontario assistito. Si tratta di progetti a favore di cittadini stranieri che si trovano irregolarmente sul territorio italiano o che pur essendo regolari vogliano far rientro nel paese d'origine. Secondo quanto riferiscono fonti del Viminale, i progetti saranno finanziati con il fondo FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020), e saranno rivolti a favorire il processo di reinserimento lavorativo nei paesi di provenienza. Beneficiarie circa 2700 persone, prioritariamente cittadini di Bangladesh, Pakistan, Nigeria e Costa d'Avorio, paesi con i quali l'Italia non ha accordi diretti di riammissione. I progetti saranno avviati da febbraio 2019 e si concluderanno entro il 31 dicembre 2021. E' la seconda iniziativa di questo tipo da quando si e' insediato il ministro dell'Interno Matteo Salvini e segue un analogo progetto approvato lo scorso agosto con il supporto dell'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) per il rimpatrio di 900 immigrati, finanziato con le risorse messe a disposizione dalla Commissione europea, pari a 6 milioni di euro. ''Rimpatriare gli immigrati con questo sistema, cioe' su base volontaria, e' piu' rapido e meno costoso - commenta Salvini -. Il mio impegno prioritario resta quello di stringere accordi con i Paesi d'origine per incentivare i rimpatri coattivi. Dopo anni di governo Pd, rispedire i clandestini nel Paese d'origine e' quasi impossibile. Ma, dopo aver praticamente azzerato gli sbarchi, stiamo lavorando anche su questo e sono fiducioso''.