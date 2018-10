SANITA' PRIVATA: +18% CAUSE

martedì 30 ottobre 2018Nella sanità privata, negli ultimi tre anni, sono aumentati del 18% di numero e del 27% di valore i contenziosi giudiziari che vedono coinvolti medici, case di cura, assicurazioni e pazienti. E' una delle criticità emerse dal confronto tra medici, case di cura, assicurazioni e associazioni consumatori organizzato a Roma dal Centro Studi Codacons-Comitas e Consumerlab, con la collaborazione di CD Servizi Medici, per un'analisi dello stato della sanità privata e per cercare soluzioni congiunte non solo alle problematiche relative ai costi e agli imprevisti delle coperture sanitarie private, ma anche alle motivazioni che hanno visto trentacinque milioni di italiani nel 2016 affrontare spese sanitarie di tasca propria per circa 33,9 miliardi di euro (dati Istat). Si tratta di una forma inefficiente di spesa che ha anche effetti regressivi, perché determina un aumento delle differenze tra ricchi e poveri e colpisce la singola famiglia, costringendola a pagamenti imprevisti e rendendola più vulnerabile dal punto di vista finanziario. Gli anziani che spendono più del doppio rispetto alla media, sono i più colpiti dalle spese sanitarie, mentre circa 13 milioni di italiani hanno oramai difficoltà a far fronte ad una spesa sanitaria privata. La spesa privata nel 2016 si è attestata su circa 37,3 miliardi di euro di cui solo 3,4 miliardi sono stati intermediati da forme sanitarie integrative.