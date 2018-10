STIMA PIL 2019 NON CAMBIA

martedì 30 ottobre 2018''Ad oggi no''. Risponde cosi' il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, a margine dell'esame del decreto fiscale da parte della commissione Finanze del Senato, a chi gli chiede se i dati Istat sul Pil del terzo trimestre possano portare il governo a cambiare le stime di crescita alla base della manovra. ''Per ora'', quindi le stime del Governo ''non cambiano'' e anzi, secondo Garavaglia, il dato ''giustifica il fatto che bisogna dare una spinta alla crescita e alla spesa per gli investimenti. E' un dato che ci conforta nella decisione di proseguire lungo questa via''. ''Noi abbiamo decine e decine di miliardi gia' stanziati come spesa di invstimenti che pero' non riuscivamo a spendere. Tant'e' che in manovra ci sono una serie di interventi che vanno proprio nell'ottica della accelerazione della spesa per investimenti. Alcune azioni sono gia' state fatte, per esempio la recente intesa con le regioni che ha sbloccato 85 miliardi di euro gia' disponibili a bilancio''.