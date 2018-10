AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA

martedì 30 ottobre 2018L'ambiente è ''il tema centrale dei nostri tempi'', l'Italia deve investire di più ''in energie rinnovabili'' e puntare ''tendenzialmente all'autosuficienza energetica''. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo alla premiazione della XXVI edizione del concorso nazionale 'Immagini per la Terra', indetto dalla Ong ambientalista Green Cross Italia e realizzato in collaborazione con il ministero dell'Istruzione ed Enea. ''Il tema ambientale - ha spiegato - è il tema dei nostri tempi. Un tema centrale. Lo sviluppo che abbiamo davanti deve essere per forza uno sviluppo sostenibile. Negli ulttimi 15 anni ho iniziato il percorso tramite i meet-up, mi sono occupato moltissimo di gestione dei rifiuti, delle discariche, degli inceneritori''. In particolare, ha aggiunto, ''dobbiamo investire i nostri soldi nello sviluppo delle energie rinnovabili e per fare questo abbiamo bisogno di ricercatori. Nella ricerca abbiamo oggi troppo pochi investimenti, si deve fare molto di più. La percentuale del Pil in investimenti e ricerca è troppo bassa, sotto la media europea. Noi possiamo mirare, in qualche modo - tendenzialmente, come idea - all'autosufficienza energetica. Il nostro Paese ne è capace''.