EUROZONA: GELATA DEL PIL

martedì 30 ottobre 2018Gelo sull'economia di Eurolandia. Nel giorno in cui le stime dell'Istat frenano le prospettive di crescita dell'Italia, anche da Bruxelles arrivano notizie non confortanti su crescita e fiducia delle imprese nella zona euro. Le stime preliminari di Eurostat registrano un aumento del Pil dello 0,2% nel terzo trimestre dell'anno, ma il dato e' decisamente al di sotto delle attese degli analisti. La crescita dei 19 Paesi dell'area euro, secondo l'ufficio europeo di statistica, ha rallentato rispetto al trimestre precedente quando si era attestato a +0,4%. Tra le maggiori economie della zona euro dell'area euro, il calo piu' forte del ''sentimento economico'' (cioè dell'indicatore di fiducia di imprenditori,consumatori, commercio al dettaglio, settore costruzione e servizi -ndr) si registra in Germania e Olanda (-1,3), seguite dalla Francia (-1,2) e dall'Italia (-0,9). L'ESI per contro e' in crescita in Spagna (+1,9). A livello settoriale, la fiducia nell'industria ha registrato il calo piu' netto da marzo (-1,7), mentre il deterioramento piu' significativo si e' verificato nel settore del commercio al dettaglio (-3,2). In discesa anche la fiducia nel settore dei servizi (-1,1). La fiducia dei consumatori e' rimasta sostanzialmente stabile (+0,2), cosi' come quella nel settore delle costruzioni (-0,3), ma l'indice ESI si calcola, appunto, nell'assieme di tutti gli indicatori.