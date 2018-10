SCHAEUBLE SCHIANTA LA MERKEL

martedì 30 ottobre 2018BERLINO - Vatti a fidare degli ''amici'' in politica... Un gruppo di cinque membri della Cdu voleva che Angela Merkel rinunciasse alla presidenza del partito, dopo la sconfitta in Assia e fra questi l'autorevole presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, braccio destro della Merkel da sempre. E' quello che scrive oggi la Bild, fornendo il retroscena dello storico annuncio fatto ieri dalla Bundeskazlerin, che ha rinunciato a candidarsi alle presidenza della Cdu a dicembre e ha affermato che questo sara' il suo ultimo mandato da cancelliera. Gia' domenica sera si sarebbero incontrati il vice della Cdu, Thomas Strobl, il commissario al Bilancio della Ue, Guenther Oettinger, a Berlino. Questi hanno contattato il presidente del Nordreno-Westfalia Armin Laschet, pure convinto che il cambio alla presidenza fosse inevitabile. Stando al tabloid, il via all'operazione sarebbe stato dato proprio dalle parole di Volker Bouffier che, chiuse le urne, ha affermato: e' una ''sveglia'' per il partito e ''questo vale ovviamente anche per la presidente''. Se Merkel non lo avesse riconosciuto da sola, le avrebbero parlato, scrive Bild. La cancelliera, invece, di buon mattino, ha telefonato al leader della Csu, Horst Seehofer, per annunciare la sua decisione. Subito dopo, intorno alle 8.30, ha avvertito la presidente dell'Spd Andrea Nahles