COVO DI NORD EST DEVASTATO

martedì 30 ottobre 2018SANTA MARGHERITA LIGURE - Massi, alberi, tronchi e strutture divelte, all'interno locali allagati finestre distrutte, tendaggi e arredi devastati: è quello che rimane del Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure dopo l'ondata di maltempo di queste ore che ha provocato danni ingenti su tutta la costa ligure.Nello storico locale fronte mare della riviera di levante, sulla strada tra Santa Margherita e Portofino, la furia delle onde in tempesta ha lasciato poco intatto, come documentato dalle foto postate dai proprietari sulla pagina Facebook del locale. Il paese è uno dei più colpiti dalle mareggiate di queste ore che si sono registrate non solo in tutto il golfo del Tigullio ma anche sul resto della regione. Sui moli barche distrutte, passerelle sradicate, e danni che solo nei prossimi giorni potranno essere quantificati.''Abbiamo avuto problemi molto gravi sul litorale marino, con cedimento di strutture importanti sia sulla zona del porto che sulla sede stradale che porta a Portofino, con cedimenti in almeno 2-3 punti'', ha spiegato all'Adnkrons il sindaco di Santa Margherita Paolo Donadoni. Il primo cittadino questa mattina è impegnato in un sopralluogo sul territorio comunale, al quale hanno preso parte anche i vertici della Regione Liguria, il governatore Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.