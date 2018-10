IL RISPARMIO VA NEL MATTONE

martedì 30 ottobre 2018La dinamica degli investimenti immobiliari segna una crescita per il quarto anno di fila; siamo al 32% (nel 2014 era il 24%, nel 2015 il 29%, nel 2016 il 30%, nel 2017 il 31%, ma molto lontani dal 2006, quando la percentuale di coloro che vedevano nel mattone l'investimento ideale era il 70%). La crescita della tensione all'immobiliare si registra solo al Sud e nelle Isole (38%); nel Nord, e soprattutto tra chi ha accumulato risparmi nel 2018, la preferenza va alle forme di investimento piu' sicure. Il risparmiatore italiano rimane attento alla (bassa) rischiosita' del tipo di investimento: il dato e' in crescita rispetto all'anno scorso (dal 39% del 2017 al 43% di oggi) e torna quasi al livello del 2016 (era al 44%). Diminuisce invece la rilevanza della solidita' del proponente (dal 30% del 2017 al 26% di oggi). In lieve crescita l'attenzione ad attivita' che aiutino lo sviluppo dell'Italia (il 20% nel 2018 contro il 17% nel 2016). Continua a preoccupare il sistema di tutele messo a difesa del suo Risparmio: il 64% ritiene poco efficaci regole, leggi e controlli (era il 66% lo scorso anno), mentre il 36% li ritiene efficaci (erano il 34% nel 2017). Il 48% si aspetta che in futuro il risparmiatore sara' ancor meno tutelato, dato comunque in contrazione rispetto al 52% del 2017; gli ottimisti in fatto di tutela passano dal 19% al 24%, con un bel balzo di 5 punti percentuali; il 28% non si sbilancia: tutto restera' come ora, o non sa proprio che previsioni fare. Quello che si delinea e' il ritratto di un risparmiatore che rifugge il rischio, ma questo atteggiamento non riesce a renderlo pienamente soddisfatto: il 13% e' molto soddisfatto (+2 punti) e il 54% lo è abbastanza.