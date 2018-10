BRASILE-USA GRANDI ALLEATI

martedì 30 ottobre 2018BRASILE - Il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e il nuovo presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, hanno tenuto una conversazione telefonica in merito al Venezuela e alle relazioni economiche tra i due paesi. Lo ha annunciato ieri la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Heather Nauert. ''Il segretario si e' congratulato con Bolsonaro per la sua vittoria e ha elogiato la vivace partnership tra Stati Uniti e Brasile, basata sul nostro reciproco impegno a promuovere sicurezza, democrazia, prosperita' economica e diritti umani'', ha affermato Nauert in una nota. ''(Pompeo e Bolsonaro) hanno discusso della collaborazione su questioni di politica estera, tra cui il Venezuela, il contrasto del crimine transnazionale e le modalita' per rafforzare i legami economici tra gli Stati Uniti e il Brasile, le due maggiori economie dell'emisfero occidentale''. Jair Bolsonaro e' stato proclamato nuovo presidente del Brasile nella serata di domenica. Con il 96,27 per cento delle schede scrutinate, il candidato conservatore ha ottenuto il 55,49 per cento dei voti contro il 44,51 per cento del candidato del Partito dei lavoratori (Pt) Fernando Haddad. Bolsonaro, ex ufficiale dell'Esercito e candidato del Partito social liberale (Psl), e' il quinto presidente eletto in Brasile dopo il ritorno alla democrazia, nel 1985, e succedera' per i prossimi quattro anni all'attuale capo dello Stato, Michel Temer. Si tratta del sedicesimo militare arrivato a guidare il paese amazzonico, il terzo ad essere eletto con voto diretto. Bolsonaro entrarà in carica il 1 gennaio 2019.