GERMANIA: GOVERNO BARCOLLA

martedì 30 ottobre 2018BERLINO - Il Partito socialdemocratico (Spd) ha rinviato ''alla prossima settimana'' i colloqui sul proseguimento dell'attuale maggioranza previsti nella giornata di ieri, 29 ottobre, con Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), le formazioni conservatrici che con la Spd formano la Grande coalizione al governo in Germania da marzo scorso. Lo ha reso noto la direzione della Spd, motivando il rinvio delle discussioni con i conservatori con ''gli ultimi sviluppi nell'Unione''. Il rifermento e' alla decisione annunciata ieri dal cancelliere tedesco Angela Merkel di non ricandidarsi alla presidenza della Cdu, che detiene dal 2000. Inoltre, Merkel ha dichiarato che lascera' la cancelleria al termine della legislatura del Bundestag in corso, prevista per il 2021. Merkel ha affermato che da quella data non si candidera' piu' ne' al Bundestag, il parlamento federale tedesco, ne' alla cancelleria. La decisione del capo del governo tedesco giunge a seguito della sconfitta subita dalla Cdu alle elezioni statali tenute in Assia il 28 ottobre scorso. Mentre giungevano i primi risultati, che hanno visto un netto calo anche della Spd, la leader del socialdemocratici Andrea Nahles aveva dichiarato che ieri il suo partito avrebbe avviato colloqui con l'Unione per capire se la Grande coalizione avrebbe potuto proseguire.