DISTRUTTO PORTO DI RAPALLO

martedì 30 ottobre 2018RAPALLO - ''Un disastro per la città: la violenza del mare e del vento non ha dato scampo al porto Carlo Riva e al lungomare''. Lo scrive su Facebook il sindaco di Rapallo (Genova), Carlo Bagnasco. ''Stiamo facendo il punto della situazione - prosegue il primo cittadino - per capire come risolvere al più presto questa incommentabile tragedia. Alle ore 10 incontro con il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti''. In un video su Facebook continua Bangasco illustra la situazione della città in mattinata. ''Questo - prosegue - è il risveglio che abbiamo a Rapallo stamattina. Non sembra neanche più Rapallo. I danni sono senza precedenti. Faremo il bilancio con il governatore Toti, la protezione civile e nostri uffici per la conta dei danni. La città è senza porto e ci sono danneggiamenti che difficilmente si ricordano con un fronte mare totalmente distrutto e con delle realtà come San Michele di Pagana fortemente danneggiate. Faremo in modo di accelerare tutte le procedure da oggi pomeriggio''. Prosegue l'allerta rossa tra Tigullio e Spezzino. La mareggiata che ha colpito Rapallo ha travolto diverse imbarcazioni. Il porto è stato distrutto a seguito del crollo di una diga. Ieri notte i vigili del fuoco hanno salvato 22 diportisti rimasti bloccati sulle banchine per la forze dell'acqua. Colpita anche Santa Margherita ligure da una forte mareggiata.