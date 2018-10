SPREAD APRE IN CALO A 295

martedì 30 ottobre 2018MILANO - Partenza positive per le Borse europee che seguono l'andamento delle Borse asiatiche in rialzo, mettendo da parte le preoccupazioni sulla guerra commerciale Usa-Cina, che hanno pesato ieri su Wall Street. Piazza Affari ha aperto le contrattazioni in rialzo dello 0,5% per poi limare a +0,15%, aumenti piu' cauti per Parigi (+0,1%), Francoforte (+0,35%), Londra (+0,26%) e Madrid (+0,23%). Oggi occhi puntati sui dati macro, con il Pil italiano del terzo trimestre e il Pil europeo in calendario, oltre ai dati sull'inflazione e la disoccupazione tedesche. A Milano lo spread BTp/Bund ha aperto in calo a 295 punti e sull'azionario milanese le banche sono ben comprate con Ubi Banca che sale dell'1,3%, Intesa Sanpaolo dell'1%, Mediobanca dello 0,8%, in attesa dei dati sugli stress test europei venerdi'. In coda al listino Leonardo che lascia sul terreno il 2,54%, produttore dell'elicottero del presidente del club calcistico inglese Leicester, precipitato sabato. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore inoltre Eni (+0,3%) e Leonardo potrebbero essere coinvolte insieme a Ferrovie e Cdp nell'offerta di Alitalia. Sul mercato dei cambi, euro/dollaro in calo a 1,1363 (da 1,1385 di ieri in chiusura).