LEGA DIFENDE LAVORATORI

lunedì 29 ottobre 2018MILANO - Se la notizia dell'imminente avvio della cassa integrazione retroattiva sarà confermata, i dipendenti potranno finalmente tirare un respiro di sollievo; la priorità infatti è assicurare stabilità economica nell'immediato ai lavoratori dei supermercati SuperDì, catena con punti vendita anche a Rho, Lainate, Bollate e Vittuone''. Lo affermano il vicepresidente del Gruppo Lega alla Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti, firmatario nei giorni scorsi di un'interrogazione sul tema, e il Consigliere regionale del Carroccio Simone Giudici, in riferimento alla crisi occupazionale che ha colpito il gruppo GCA Generalmarket.''È una svolta positiva - spiegano Cecchetti e Giudici - che certamente non risolve il problema, ma rappresenta comunque una boccata d'ossigeno per i lavoratori e le loro famiglie, specialmente tenendo in considerazione che l'azienda ha dichiarato di voler saldare in questi giorni anche la restante parte degli stipendi del mese di luglio. Le Istituzioni, sia regionali che nazionali, si sono attivate per sbloccare una situazione che vede coinvolti circa 800 lavoratori, di cui 566 nella sola Lombardia e anche grazie a questo interessamento è oggi possibile intravedere qualche speranza in più per i dipendenti del gruppo - aggiungono gli esponenti della Lega - A questo punto aspettiamo riscontri circa l'effettivo avvio della cassa integrazione retroattiva e, una volta messi in sicurezza i lavoratori, lo step successivo sarà vigilare affinché sia mantenuta la promessa della proprietà di salvaguardare i posti di lavoro a seguito delle cessioni dei singoli punti vendita''.