GENOVA: VENTO A 180 KM L'ORA

lunedì 29 ottobre 2018GENOVA - Un 'downburst' sta attraversando in queste ore la costa genovese con raffiche di vento scirocco di raffica molto forti che a Fontana Fresca sopra a Sori hanno raggiunto i 180 chilometri all'ora. Lo spiega l'Arpal ribadendo che non si tratta di una tromba d'aria ma puo' avere conseguenze gravi. Il downburst, che colpi' la Liguria negli anni scorsi provocando una strage di alberi a Nervi, Portofino e Rapallo, e' provocato da una colonna d'aria fredda che precipita improvvisamente al suolo e si espande orizzontalmente in tutte le direzioni provocando una specie di scoppio, il burst, che crea venti molto ravvicinati con velocita' elevate in direzioni opposte. A Genova si stanno manifestando fenomeni associati sia di grandine sia di vento discensionale molto forte associate a celle temporalesche molto intense: il cuore della cella e' su Genova con temporali, pioggia elevata (con valori non eccezionali alla Fiumara di 5 millimetri in 5 minuti) dice la protezione civile.