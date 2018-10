USA:FRONTIERA, 5.000 SOLDATI

lunedì 29 ottobre 2018Gli Stati Uniti invieranno 5.000 soldati al confine con il Messico, e non 800 come inizialmente previsto, per impedire l'ingresso della carovana di migliaia di migranti centroamericani in marcia da giorni. Lo hanno reso noto dei funzionari statunitensi al Wall Street Journal, specificando che i militari saranno inviati in Texas, Arizona e California. Il presidente Donald Trump ha piu' volte minacciato l'intervento dei militari e assicurato che nessuno dei migranti in marcia entrera' negli Stati Uniti. Intanto, un onduregno, componente della carovana di migranti centroamericani diretti verso gli Stati Uniti, e' morto domenica nel corso di scontri alla frontiera tra il Guatemala e il Messico. L'uomo, di 26 anni, e' stato colpito da un proiettile di gomma alla testa ed e' deceduto mentre - assieme ad altri venti migranti feriti negli scontri con le forze di sicurezza - veniva trasportato in ospedale. Il gruppo di migranti ha forzato la rete metallica posta al confine dei due paesi, rispondendo con lancio di pietre a bastoni all'intervento della polizia di frontiera. Si tratta del terzo migrante onduregno deceduto da quando - da meta' ottobre -, sono ripresi i flussi diretti verso nord. Il primo, di 23 anni, era stato investito da un camion mentre si trovava in Guatemala. Il secondo, si 25 anni, era deceduto in Messico dopo essere caduto da uno dei mezzi di fortuna su cui si stava trasferendo.