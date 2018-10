LE PEN: MERKEL & MACRON...

lunedì 29 ottobre 2018PARIGI - La presidente del Rassemblement National (ex Front National) ha augurato buona fortuna al nuovo presidente brasiliano di destra Jair Bolsonaro, eletto ieri con più del 55% dei voti, assicurando in un tweet che i brasiliani hanno pesantemente sanzionato i governi ''di estrema sinistra'' che lo hanno preceduto. ''I brasiliani - scrive Marine Le Pen - hanno sanzionato la corruzione dilagante e la terrificante criminalità che hanno prosperato sotto i governi di estrema sinistra. Buona fortuna al nuovo presidente Bolsonaro che dovrà risanare la situazione dell'economia, della sicurezza e della democrazia così compromessa in Brasile''. La Le Pen ha utilizzato il suo account Twitter anche per rallegrarsi per la sconfitta di Angela Merkel in Germania nelle elezioni in Assia, leggendo in quei risultati una sconfitta per Emmanuel Macron e i ''suoi alleati'': ''le serate elettorali si susseguono e si assomigliano tutte per Angela Merkel - ha scritto - una caduta continua...Emmanuel Macron potrà insultare in modo compulsivo l'intera Europa, i suoi alleati sono sempre meno numerosi e sempre più deboli. Ed è una gran bella notizia''.