STAMPA GB: UE MERITA PERDERE

lunedì 29 ottobre 2018LONDRA - La grande stampa britannica ieri domenica 28 ottobre ha pubblicato una serie di reportage, analisi, opinioni e commenti sull'esito dello scontro in atto tra la Commissione europea di Bruxelles ed il governo italiano sulla sua Legge di bilancio. Il reportage del corrispondente da Roma Tom Kington del quotidiano tradizionalista ''The Times'' parte da un'intervista con Antonio Bagnai diventato presidente della commissione Bilancio del Senato ed ascoltato consigliere del leader della Lega Salvini, per cerca di spiegare le motivazioni politiche che sono dietro alla Legge di bilancio italiana presentata nonostante i ripetuti avvertimenti contrari di Bruxelles: secondo il giornalista inglese, lo scontro sul bilancio sarebbe dunque solo il primo colpo sparato per ''riunire gli scontenti'' nella lunga battaglia contro le autorità Ue che nelle speranze del governo gialloverde di Roma dovrebbe culminare in una vittoria dei partiti e movimenti populisti ed euroscettici alle elezioni del Parlamento europeo del maggio prossimo. Un esito di cui gli stessi vertici di Bruxelles sarebbero corresponsabili secondo il quotidiano progressista britannico ''The Guardian'', che ha pubblicato un'opinione dello scrittore e presentatore radiofonico Kenan Malik il quale accusa l'Ue legittimare le politiche anti-immigrazione della destra mentre allo stesso tempo, in riferimento al braccio di ferro Roma-Bruxelles, sottolinea le decisioni di un governo eletto per aiutare i più poveri: ''Non c'e' da da stupirsi che cosi' tanti elettori in Europa siano pronti a votare per i partiti populisti di destra''.