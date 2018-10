BAVIERA ANCORA SENZA GOVERNO

lunedì 29 ottobre 2018MONACO DI BAVIERA - Il voto in Assia segue di due settimane quello in Baviera, il primo durissimo colpo inferto dagli elettori all'Unione, con la perdita da parte della Csu della maggioranza assoluta dei voti (37,25): per il partito di Horst Seehofer si è trattato del suo peggior risultato dal 1950. Anche qui, come in Assia, il voto ha fatto registrare il balzo avanti dei Verdi e di Afd. A due settimane da quel giorno proseguono i negoziati di coalizione tra Unione cristianosociale (Csu) e Freie Waehler, la lista civica dei Liberi Elettori con cui la Csu ha scelto di allearsi. Ma le settimane passano e il risultato non arriva. Tra le poche indicazioni fornite sull'andamento dei negoziati, ci sono le dichiarazioni rilasciate recentemente dal leader dei Freie Waehler Hubert Aiwanger ad un'emittente radiofonica bavarese. ''Dal punto di vista contenutistico c'è un po' di stress qua e là'' ha dichiarato, e i negoziati sono a grandi linee quasi alla fase finale, ha spiegato. Si tratta però di definire molti dettagli e parlare di ripartizione di incarichi, ministeriali e non. Aiwanger aspirerebbe alla poltrona di vice del premier cristianosociale Markus Soeder. La Csu però non è affatto d'accordo e inoltre le politiche di sicurezza sui cosiddetti ''migranti'' che in Baviera per la maggior parte dovranno essere espulsi non avendo alcun requisito per l'asilo in Germania, divide nettamente le due forze politiche. Anche l'AfD ha i numeri per garantire la maggioranza in Baviera assieme alla Csu, ma accadesse, il girono stesso cadrebbe il governo Merkel. Ora, dopo la devastante sconfitta in Assia, alcuni in Baviera parlano di ''clamorosa svolta''. Si vedrà.