GARAVAGLIA: SCUDO A BANCHE

sabato 27 ottobre 2018''Le banche sono parte del sistema e finanziano le famiglie e soprattutto le imprese, ove mai ci fosse una necessità bisogna intervenire in maniera rapida, veloce ed efficace, ma speriamo non ce ne sia il bisogno''. Sono le parole del viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia (Lega) in un'intervista a Repubblica. ''E' evidente - aggiunge - che c'è un problema per le banche data la situazione internazionale, e monitoriamo quello che sta succedendo. Ma non è la fotografia giusta del paese, che è solido e sconta una situazione internazionale difficile''. Quanto all'attacco del vicepremier Luigi Di Maio a Mario Draghi, ''Noi non siamo per attaccare nessuno, siamo per un sistema che funzioni. E il sistema Paese Italia è molto solido, siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo un enorme risparmio privato, dobbiamo far valere le nostre ragioni''. Se l'Unione europea aprirà una procedura d'infrazione contro l'Italia, come risponderà governo? ''Di infrazioni ce ne sono tante e non è questo il problema - dice Garavaglia -. La situazione europea è complicata dal fatto che siamo in imminenza di elezioni. Ciò che conta è far valere le proprie ragioni''. Le agenzie di rating ''affidabili o meno ci sono, fa parte del gioco. Quello che conta è far valere l'importanza e il valore del sistema paese che è tra i più solidi, e l'importanza di una manovra orientata allo sviluppo''.