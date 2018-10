BANCHE ABUSIVE & COCAINA

giovedì 25 ottobre 2018FIRENZE - Decine di migliaia di euro in contanti e mezzo chilogrammo di cocaina: questo il contenuto trovato dalla guardia di finanza nella cassaforte sequestrata in uno dei due centri servizi immigrati di Firenze finiti al centro dell'inchiesta, coordinata dalla pm Ester Nocera, su presunte banche abusive ideate per inviare denaro in Marocco, nell'ambito della quale il 23 ottobre scorso sono state arrestate 7 persone. Secondo le indagini, le banche abusive potevano contare su sportelli illegali, con sede presso una macelleria e in due centri servizi immigrati del centro cittadino. Nel corso delle perquisizioni nei centri servizi sono state sequestrate due casseforti. In una sono stati trovati soldi e droga. Ancora sconosciuto il contenuto dell'altra, che secondo quanto emerso non sarebbe ancora stata aperta.