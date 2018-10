GERMANIA: RITORNO ALLE URNE?

giovedì 25 ottobre 2018BERLINO - ''Bisogna dirlo apertamente: la caduta della Grosse Koalition non si puo' escludere. Ma se il governo dovesse andare in pezzi, si andra' verso nuove elezioni'': a dirlo e' Annegret Kramp-Karrenbauer, segretaria generale della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel. Parlando ad un comizio a Francoforte in vista dell'imminente voto in Assia, Kramp-Karrenbauer ha ammesso che il clima tra i partiti di governo Cdu, Csu ed Spd ''e' molto teso''. ''Per questo credo che nessuno possa dire al cento per cento quanto stabile rimanga la situazione, a seconda delle dinamiche che si sviluppano dai singoli partiti''. Secondo la segretaria generale dei cristiano-democratici, ad essere interessati a eventuali elezioni anticipate sono soprattutto i Verdi, gia' protagonisti di un'importante affermazione in Baviera e che sono dati in forte crescita anche in Assia, dove potrebbero mettere a segno un sorpasso nei confronti dei socialdemocratici. Gli ambientalisti, secondo Kramp-Karrenbauer, potrebbero tentare a qual punto una coalizione ''Giamaica'' con la Cdu e i liberali dell'Fdp. Secondo i sondaggi, in Assia i Verdi potrebbero addirittura avere i numeri per candidarsi alla guida del governo, con il loro candidato Tarek El Wazir, di origini yemenite. Per la responsabile dell'organizzazione del partito di Frau Merkel, a livello federale ''gli attuali partiti di governo dovrebbero riunirsi dopo le elezioni in Assia e decidere su quali progetti del contratto di coalizione concentrarsi prioritariamente: sarebbe un segnale importante per i cittadini''.