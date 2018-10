DESIREE: DROGATA DA MORIRE

giovedì 25 ottobre 2018ROMA - Gli investigatori della squadra mobile di Roma, grazie anche alle testimonianze di chi era nello stabile di via dei Lucani, hanno ricostruito di che cosa è successo tra la sera del 18 e la notte del 19 ottobre: i quattro accusati hanno dato droga alla 16enne, molta droga, tanto da renderla incosciente e abusare di lei. Una tale quantità di droga da essere consapevoli che Desiree avrebbe potuto morire, per questo nei loro confronti è scattata anche l'accusa di omicidio. Il risultato degli esami tossicologici chiarirà comunque che tipo di sostanze hanno causato l'overdose e la morte della ragazza. La 16enne, di Cisterna di Latina, mancava da casa dal 17 ottobre, aveva detto di aver perso il bus e che sarebbe rimasta a Roma da un'amica. La madre aveva denunciato l'allontanamento ai carabinieri di Latina. E dal 17 ottobre la giovane gravitava intorno allo stabile di via dei Lucani, altre volte era stata lì e forse conosceva i quattro del branco.