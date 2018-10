USA: VIRGINIA CONTRO CHIESA

giovedì 25 ottobre 2018La procura generale della Virginia si unisce a quelle di altri Stati statunitensi ed apre un'inchiesta sui possibili abusi sessuali da parte del clero cattolico. Il procuratore generale Mark Herring - riferisce il quotidiano ''New York Times'' - ha annunciato ieri, 24 ottobre, che il suo ufficio e la Polizia statale della Virginia stanno esaminando se abusi sessuali sui minori siano avvenuti in Virginia e se alcuni funzionari della chiesa possano aver ''nascosto o favorito tali crimini''. Herring sostiene che l'inchiesta sulle diocesi cattoliche dello Stato e' motivata da un rapporto del Gran giuri' pubblicato ad agosto, che documentava decenni di abusi sessuali sui bambini da parte di sacerdoti e l'insabbiamento da parte dei vertici della Chiesa in Pennsylvania. Il rapporto ha innescato azioni giudiziarie in altri Stati dell'Unione, tra cui Maryland, New York e New Jersey. Herring ha dichiarato di aver istituito una linea telefonica e un modulo online per segnalare eventuali abusi nei confronti di potenziali vittime. Nel frattempo, un'arcidiocesi cattolica della Virginia occidentale ha affermato di voler divulgare i nomi di tutti i sacerdoti accusati di abusi sessuali su minori dal 1950. In un comunicato stampa, l'arcivescovo William Lori della diocesi di Wheeling-Charleston sostiene che nessuno degli individui elencati restera' attivo in un ministero.Il mese scorso papa Francesco aveva accettato le dimissioni del vescovo della Virginia occidentale, Michael Bransfield, e aveva autorizzato un'indagine sulle accuse a carico di quel prelato di aver molestato sessualmente degli adulti. Ancora non e' chiaro quando la lista verra' divulgata.