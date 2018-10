DIE WELT: ITALIA VINCERA'

giovedì 25 ottobre 2018BERLINO - In ''rotta di collisione'' con la Commissione europea, che il 23 ottobre ha respinto la legge di stabilita' per il 2019, ''gli italiani non si arrenderanno'' a Bruxelles ''se non in un caso'', ossia un netto aumento dello spread. Tuttavia, ''questa possibilita' e' la piu' improbabile''. In questo modo, il quotidiano tedesco ''Die Welt'' commenta gli ultimi sviluppi del confronto tra governo e Commissione europea sulla legge di stabilita'. Per la prima volta nella storia dell'Ue, la Commissione ha bocciato la proposta di bilancio di uno Stato membro, dando all'Italia una settimana di tempo per apportare le necessarie correzioni in linea con il Patto di stabilita' e crescita. In caso contrario, nei confronti del paese Bruxelles aprira' una procedura di infrazione che potrebbe costare all'Italia una multa da milioni di euro. Tuttavia, evidenzia ''Die Welt'', il governo italiano non pare temere lo scontro diretto con la Commissione europea e tanto meno la procedura di infrazione. Seppur con toni diversi, sia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sia i suoi vice, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il titolare dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, dimostrano intransigenza. Per il governo italiano, la legge di stabilita' non verra' modificata e gli ''euroimbecilli'', come l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca ha definito la Commissione, capiranno che l'Italia ''non abbassa piu' la testa'', prosegue il quotidiano. Secondo il ''Die Welt'' la possibilità cada il governo sullo spread e' ''la piu' improbabile'' in considerazione di quanto dichiarato ieri da Salvini, il quale ha affemato: ''Noi non ce ne andremo mai''.