BORSA MILANO SVETTA IN UE

giovedì 25 ottobre 2018Le Borse europee resistono al panic selling di ieri negli Usa e della notte a Tokyo e sono tutte in rialzo a meta' seduta, complice anche il tono positivo dei future sugli indici Usa. La migliore d'Europa e' Piazza Affari che sale dell'1,6% mentre Parigi avanza dell'1,3%, Francoforte dello 0,4% e Londra dello 0,15%. A Milano corrono le banche, complice il calo dello spread sotto i 310 punti base e le parole rassicuranti di Tria sull'attenzione per il livello dei tassi e quelle del vicepremier Salvini che ha rassicurato sul sostegno del Governo al comparto bancario. A Milano Mediobanca balza del 4,6% dopo la trimestrale migliore delle attese, Intesa Sale del 3%, Unicredit del 2,6%, Ubi Banca del 2,8%. Corrono anche le Pirelli che tornano sopra i 6 euro (+5,8%), bene Prysmian (+3,8%), Brembo (+3,4%) e Poste (+3%). In altalena Moncler che e' passata dal -4% dell'apertura a un rialzo di quasi 3 punti e sale ora dell'1,6%. In coda al listino le utilities con A2a in calo dell'1,5% e Telecom Italia (-1,4%). In recupero anche i titoli oil con il petrolio che e' tornato a salire: il Wti avanza dello 0,3% a 67,04 dollari mentre il Brent prende lo 0,4% a 76,5 dollari. Sul mercato valutario l'euro si e' stabilizzato sopra la soglia di 1,14 dollari ed e' scambiato a 1,1402 (da 1,1397 alla chiusura di ieri) e 128 yen (da 128,143 yen), mentre il rapporto dollaro/yen e' a 112,26 (da 112,402).