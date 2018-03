NUOVE ACCUSE A OPEN ARMS

martedì 27 marzo 2018La Procura Distrettuale di Catania ha depositato nuovi atti che integrano e ampliano quelli allegati al decreto di fermo della nave dell'Ogn spagnola ProActiva Open Arms, che e' ormeggiata dal 18 marzo scorso nel porto di Pozzallo, nel Ragusano. Slitta quindi la decisione del presidente dell'ufficio dei Gip etnei, Nunzio Sarpietro, che dovra' valutare i nuovi documenti che riguardano precedenti salvataggi effettuati dalla nave. La Procura distrettuale di Catania ipotizza il reato di associazione per delinquere e immigrazione clandestina nel soccorso del 15 marzo scorso di 218 africani perche' l'Ong non obbedi' all'indicazione di lasciare l'intervento di recupero alla marina libica e di non avere rispettato neppure quelle dei comandi delle capitanerie di porto della Spagna e di Roma di chiedere di potere sbarcare a Malta, nelle cui acque si erano trovati per permettere il salvataggio di un neonato di tre mesi e della madre. Secondo i Pm di Catania ''il loro vero obiettivo era di sbarcare in Italia'' disattendendo tutte le indicazioni date. Indagati sono il comandante della nave Marc Reig Creus, di 42 anni, e la capo missione Ana Isabel Montes Mier, di 31 anni, in concorso col coordinatore generale dell'Ong Proactiva Open arms, Gerard Canals. Al Gip Sarpietro nei giorni scorsi i legali dell'Ong hanno depositato una memoria difensiva e posto il tema della competenza territoriale nella speranza di far cadere l'ipotesi di reato dell'associazione a delinquere perchè così cadrebbe quella della Procura distrettuale di Catania perche', col solo favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sarebbe radicata a Ragusa. Insomma, un modo per sottrarsi al vero contenuto delle accuse.