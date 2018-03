ACCUSA A CORBYN: ANTISEMITA

martedì 27 marzo 2018LONDRA - Se non proprio un antisemita, ''il paravento'' di chi fa dell'antisemitismo una bandiera. La comunita' ebraica britannica alza il tiro su Jeremy Corbyn, con un 'j'accuse' pubblico e una protesta dinanzi a Westminster senza precedenti contro il leader di uno dei due grandi partiti del Regno e dell'opposizione parlamentare. Una sfida a viso aperto che minaccia di scatenare nuove bufere nel Labour proprio mentre i sondaggi danno sulla carta il 'compagno Jeremy' in risalita. A lanciarla sono due della piu' rappresentative organizzazioni ebraiche d'oltremanica - il Board of Deputies of British Jews e il Jewish Leadership Council -, che, dopo una serie di polemiche e di 'infortuni' imputati al numero uno laburista, fanno scoccare una sorta di verdetto inappellabile: ''Il troppo e' troppo''. Corbyn aveva provato ad anticiparle con un messaggio in cui si era cosparso il capo di cenere, ammettendo ''le sacche di antisemitismo'' presenti nel suo partito, promettendo ''tolleranza zero'' e dicendosi pronto a ''ricostruire la fiducia'' col mondo ebraico. Ma non e' bastato. La lettera aperta contro di lui e' partita oggi. Senza sconti. Al 68enne Corbyn la comunita' ebraica britannica rimprovera una storia di estremista: pacifista, anti-razzista, ma 'complottista' oltre che schierato da sempre con i palestinesi. E gli imputa d'essere incapace di contrastare l'antisemitismo perchè ''avvitato in un'ideologia d'estrema sinistra istintivamente ostile alle comunità ebraiche mainstream'', quando non portato a ''parteggiare per gli antisemiti'' in nome ''dell''odio ossessivo contro il sionismo'' o dell'inclinazione a considerare l'establishment ebraico come un ''nemico di classe''.