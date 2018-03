EBREA UCCISA DA MUSULMANO

martedì 27 marzo 2018PARIGI - Mireille era una bambina, aveva 10anni, quando riusci' a sfuggire al rastrellamento piu' feroce compiuto nella Francia occupata dai nazisti, quello del Velodrome d'Hiver a Parigi. A 85 anni, lei - ebrea parigina - e' stata assassinata in casa: 11 coltellate, poi le fiamme che l'hanno bruciata insieme al suo appartamento. E' stata uccisa da due uomini, un vicino di casa musulmano di 29 anni, pregiudicato, e un suo complice di 22 anni. Entrambi arrestati. La procura indaga per antisemitismo, mentre l'intera comunita' ebraica e' sconvolta. Un anno dopo l'atroce fine di un'altra ebrea a Parigi, Saraj Halimi, l'assassinio di Mireille Knoll getta ombre pesanti sul clima che si respira nella capitale francese e non piu' soltanto in banlieue. Il cadavere dell'anziana signora e' stato ritrovato venerdi', per meta' carbonizzato, ma la morte era precedente, causata dalle coltellate. Nata nel 1932, riusci' miracolosamente a scappare da Parigi con la madre - che aveva un passaporto brasiliano - evitando il rastrellamento che nel 1942, a meta' luglio, preparo' la deportazione di 13.000 ebrei. Una delle pagine piu' oscure della storia della Francia, con ben 7.000 francesi collaborazionisti in azione agli ordini dei tedeschi. ''Deve essere fatta luce in modo completo su questo crimine odioso'', ha twittato il portavoce del governo, Benjamin Griveaux. Da Gerusalemme, dove e' in visita, il ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, ha espresso tutta la sua ''emozione'' per il delitto. Laurent Wauquiez, presidente dei Rèpublicains, ha denunciato ''l'ignobile assassinio'' invitando tutti ad ''aprire gli occhi sul nuovo antisemitismo che si sviluppa nel nostro paese''.