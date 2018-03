ESMA STRONCA CFD E BINARIE

martedì 27 marzo 2018L'autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in sigla ESMA, ha deciso misure molto restrittive sui contratti per differenze (in sigla Cfd) e le opzioni binarie fino ad oggi offerti agli investitori privati negli stati Ue. Le decisioni prese prevedono per le opzioni binarie ''il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita di opzioni binarie a investitori al dettaglio''. Per quanto riguarda i contratti per le differenze (Cfd), e' stata prevista una ''limitazione concernente la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di Cfd a investitori al dettaglio''. ''Tale limitazione - si legge nel comunicato dell'ESMA - prevede la fissazione dei limiti dell'effetto leva sull'apertura delle posizioni, una chiusura automatica al raggiungimento del margine in base al conto, una protezione da saldo negativo in base al conto, l'interdizione al ricorso a incentivi da parte di un fornitore di Cfd nonche' un avviso sui rischi specifici per l'azienda trasmesso in modo standardizzato''. Va specificato che l'ESMA puo' solo introdurre misure d'intervento temporaneo su base trimestrale. Entro la fine del trimestre, l'Esma vagliera' la necessita' di prorogare le misure d'intervento per altri tre mesi. L'Esma - prosegue il comunicato - ''e' giunta alla conclusione che sussiste un serio timore per la tutela degli investitori in relazione ai Cfd e alle opzioni binarie offerti agli investitori al dettaglio''. In pratica, sono delle trappole nelle quali chi vi cade, come risparmiatore, corre il gravissimo rischio di perdere tutto il denaro in suo possesso e addirittura di contrarre automaticamente fortissimi debiti.