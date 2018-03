M5S: NO DI MAIO NO GOVERNO

martedì 27 marzo 2018''Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica''. A dirlo oggi su Radio 24 a 24 Mattino è Alfonso Bonafede (M5S) che sottolinea ''a queste elezioni i cittadini hanno partecipato con entusiasmo e, quindi, va data una risposta e questa risposta secondo noi non può prescindere dalla presenza di Luigi Di Maio come candidato premier''. Alla domanda se Di Maio premier sia una condizione imprescindibile, Bonafede ha replicato che ''noi riteniamo che debba essere lui il candidato premier, sì. Il premier del governo'' C'è poi il tema del programma di governo e Bonafede insiste sul reddito di cittadinanza, ma prende le distanze dal ''reddito di nascita'' illustrato da Beppe Grillo sul suo blog. ''Grillo parla di una proposta che in questo momento non può essere realizzata'' dice Bonafede, ''tuttavia realizzeremo un reddito di cittadinanza. Lo abbiamo promesso ai nostri elettori e rimane una nostra priorità da portare avanti, senza se e senza ma. Porteremo avanti il reddito di cittadinanza come porteremo avanti tutte le nostre promesse fatte in campagna elettorale''.