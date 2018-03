PUIGDEMONT RESTA IN GALERA

martedì 27 marzo 2018BERLINO - Non tornera' a piede libero per adesso il leader catalano Carles Puigdemont: in serata di ieri è arrivata la convalida della misura detentiva da parte del giudice del piccolo Land tedesco, in cui e' stato fermato due giorni fa. E il governo Merkel, finito in una situazione a dir poco complicata, manifesta sostegno a Madrid e prova a smarcarsi, sottolineando la sostanziale estraneita' alle faccende interne spagnole. ''La Spagna e' uno stato di diritto democratico, ed e' li' che va risolta la questione catalana'', dice il portavoce del governo, novello Ponzio Pilato. Intanto viene fuori che la cattura sia stata possibile grazie a un chip spia, collocato dagli 007 spagnoli sull'auto di Puidgemont, che ieri e' stato fermato dopo aver varcato il confine della Danimarca, mentre rientrava in Belgio dalla Finlandia. Il leader indipendentista e' stato arrestato nello Schleswig-Holstein, e tocca a un giudice tedesco adesso decidere se consegnarlo oppure no agli inquirenti spagnoli: questione certamente giuridica, dalla portata politica però evidente, tanto che la Germania si divide in un dibattito fra favorevoli e contrari all'estradizione. La soluzione al dilemma non dovrebbe comunque arrivare prima delle festivita' pasquali, stando alla procura generale della regione. Puigdemont e' stato arrestato mentre era in viaggio in autostrada: e oggi si e' capito anche come sia potuto accadere. A bordo della sua auto era stato installato un chip georivelatore dai servizi spagnoli del Cni, che hanno fornito le indicazioni ai tedeschi per arrestare l'uomo sul quale da un paio di giorni pendeva un mandato di cattura europeo voluto da Madrid. Ovviamente per reati d'opinione.