LEGA F.I. SEPARATI AL COLLE

martedì 27 marzo 2018Possibile ''separazione'' di Forza Italia dalla Lega per le delegazioni che saliranno al Colle per le consultazioni. In sostanza, il centrodestra si potrebbe presentare al Quirinale con delegazioni distinte, proprio a rimarcare l'avvenuta ''divisione di fatto'' dopo la tribolata elezione dei presidenti delle camere e la partita che si e' aperta per la formazione del governo. Partita che marginalizza Fi rispetto al duetto Lumbard - 5 stelle. La decisione sara' presa nelle prossime ore dai nuovi capigruppo. E piu' di qualcuno nel centrodestra scommette sulla possibilita' che questa ipotesi si trasformi in realta'. Tutti i dirigenti azzurri ribadiscono intanto che l'importante e' non farsi del male da soli. La priorita' deve essere tutelare l'unita' interna. Ma a sciogliere gli ultimi dubbi sarebbe stato Silvio Berlusconi, deciso nel ribadire la sua preferenza per Anna Maria Bernini, ex ministro, bolognese, classe 1965, come capogruppo al Senato. Come spiegano in tanti in Forza Italia, è difficile dire di no al Cavaliere, soprattutto su un nome che e' stato al centro di una durissima sfida tra lui e Matteo Salvini. L'obbiettivo dei pontieri di queste ore e' evitare al Senato una conta che porterebbe solo altre polemiche, proponendo invece un'elezione per acclamazione. A quel punto, fatta salva qualche sorpresa dell'ultima ora, un applauso dell'assemblea dovrebbe sancire la presidenza Bernini. Fatto che potrebbe incrociarsi con una possibile ''separazione'' dalla Lega per quanto riguarda le delegazioni che saliranno al Colle per le consultazioni. In sostanza, il centrodestra si potrebbe presentare al Quirinale con delegazioni distinte, proprio a rimarcare l'avvenuta ''divisione''.