BCE E UE: SERVE FORNERO BIS

lunedì 26 marzo 2018''Se non facciamo uno shock fiscale non andiamo da nessuna parte. Serve una politica di incentivo fiscale al lavoro, alla produzione, e' indispensabile'' mentre, per quanto riguarda le pensioni a riforma Fornero ''e' servita per placare i mercati ma ha creato un'ingiustizia sociale, in qualche caso eccessivamente pronunciata. Nella fase storica c'era questo tipo di impostazione, il sistema pensionistico italiano e' il piu' rigido sotto l'aspetto finanziario d'Europa e del Mondo''. Lo afferma Giancarlo Giorgetti, vice segretario della Lega. Ma questa posizione si scontra frontalmente con le ''indicazioni'' della Bce. ''No a passi indietro sulle riforme pensionistiche nella zona euro o si metterebbe a repentaglio la sostenibilità dei conti pubblici''. In un articolo contenuto nell'ultimo Bollettino economico, la Bce ribadisce il monito ai Paesi della moneta unica affinché attuino con efficacia le riforme del sistema previdenziale adottate negli ultimi anni. E lo stesso afferma la Ue: Il quotidiano La Repubblica scrive oggi che ''la spesa pensionistica dell'Italia è una bomba pronta ad esplodere. Lo scriverà la Commissione europea nel rapporto di primavera ''Ageing Report 2018''. Previsioni talmente drastiche da raccomandare al governo che verrà non solo prudenza nell'intaccare le riforme in atto. Ma anche di intervenire ancora. Morale della favola: più che cancellare la Fornero, preparare una Fornero bis. I numeri choc sono noti agli addetti ai lavori''.