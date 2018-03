CLANDESTINO TENTA STUPRO

lunedì 26 marzo 2018Un tunisino di 28 anni, clandestino e senza fissa dimora, è in stato di fermo con l’accusa di violenza sessuale. La vittima è una ragazza di 19 anni, italiana di origini tunisine, residente a Cavenago Brianza. La vittima, quando ha capito che un uomo la stava inseguendo, ha accelerato il passo per entrare il più presto possibile nella stazione ferroviaria di Desio. Ma l’aggressore si è messo a correre. L’ha raggiunta e l’ha aggredita, impedendole di muoversi ed iniziando a palpeggiarla. La violenza è avvenuta sabato attorno alle 19.30. E’un’impiegata in un’azienda di Desio che stava rientrando a casa dal lavoro. Giunta a pochi metri dalla stazione ferroviaria, si è accorta che un uomo la stava inseguendo. Spaventata, la ragazza ha accelerato il passo riuscendo ad entrare in stazione in cerca di aiuto. Il tunisino si è messo a rincorrerla. L’ha raggiunta sulla banchina e le ha sbarrato la via di fuga. Poi apprezzamenti volgari e palpeggianti in tutto il corpo tentando anche di spogliarla. Le urla della ragazza hanno attirato l’attenzione di alcuni viaggiatori in attesa del treno. A differenza di altre volte i pendolari sono intervenuti. L’immigrato tunisino ha cercato di scappare, ma la giovane ed alcuni pendolari sono riusciti a impedirgli di salire sul convoglio che stava partendo in direzione Milano. Fallito il tentativo di fuga, l’uomo si è ferito in modo lieve alle vene, con l’intenzione di accusare la ragazza di averlo aggredito ed iniziando anche a minacciarla. Le sue parole sono state registrate da un operatore del centralino del 112, con il quale la 19enne stava parlando al telefono per segnalare quanto stava accadendo. (da Nuova Brianza)