SALVINI: APPREZZO 5 STELLE

lunedì 26 marzo 2018''Non è o Salvini o la morte'' ha detto ha detto oggi Matteo Salvini parlando della possibilità che invece di premier lui diventi 'solo' ministro. ''A me - ha spiegato - interessa che l'Italia cambi. Sono pronto a metterci la faccia in prima persona e lavorare 24 ore su 24. Ma siccome voglio il cambiamento non è o Salvini o la morte''. ''La coalizione che ha vinto è quella di centrodestra. Anche se non ha i numeri sufficienti per governare da sola, ha vinto, quindi si parte dal programma di centrodestra'', ha sottolineato. ''Sono pronto ma - ha aggiunto - non voglio fare il presidente del Consiglio a tutti i costi, con tutti perché altrimenti mi ammalo. Lo faccio se c'è la possibilità di approvare le leggi per cui gli italiani mi hanno dato il voto. Altrimenti se mi dicono va a fare il presidente di un governo dove ci son dentro tutti quanti e poi vediamo che cosa si riesce a fare in un anno, no''. ''Sono pronto, ritengo ci sia una squadra pronta'' ha detto Salvini ironizzando sulla figura dell' ircocervo con la quale Silvio Berlusconi ha definito un'eventuale alleanza Salvini-Di Maio. ''Chi ci ha votato - ha spiegato - ci ha dato fiducia per fare delle cose come l'abolizione della legge Fornero e su questo ''vediamo in Parlamento chi ci sta''. ''Per ora i 5 Stelle si sono dimostrati affidabili'', ha detto ancora. ''Io le persone le giudico dai fatti, non dalle parole. Poi nei fatti, nei numeri uno si dimostra affidabile o non affidabile. quello che hanno detto, hanno fatto. Come Di Maio e Grillo hanno detto Salvini ha dato una parola e l'ha mantenuta, io apprezzo la gente che dice una cosa e poi la fa''.