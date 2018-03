TRENI DEVASTATI IN LOMBARDIA

lunedì 26 marzo 2018Uno stillicidio di gravi danneggiamenti, uno anche con il ferimento di un macchinista, colpito da un sasso alla testa a poca distanza dalla stazione di Greco-Pirelli a Milano. Non c'e' pace per i convogli regionali lombardi che nella sola giornata di sabato sono stati presi di mira dai vandali per cinque volte lungo un po' tutte le linee. La prima 200 metri oltre la stazione di Greco Pirelli dove il macchinista del treno Milano Lecco delle 16.52 e' stato colpito alla testa da un sasso che aveva infranto il finestrino della cabina di guida. L'uomo, 30 anni, non ha riportato ferite gravi ma e' stato comunque ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Un paio d'ore dopo, un altro treno, che viaggiava nella direzione opposta, sempre nei pressi di Greco-Pirelli, e' stato preso di mira dai vandali. Ancora non e' chiaro se da un'altra sassata o invece da qualcuno che e' entrato nella cabina di guida in coda, deserta perche' il macchinista era in testa, e ha rotto un vetro con un martelletto di emergenza. Dopo questi due episodi, sempre sabato, il treno 10783 partito da Milano Garibaldi per Bergamo, via Carnate, e' stato danneggiato da persone che, utilizzando il martelletto in dotazione per le emergenze, hanno infranto nove finestrini. Vandali anche anche a bordo del convoglio Albairate-Saronno delle 20 e 08 e di quello delle 23,25 diretto da Milano ad Alessandria. Due giorni fa, sassate contro un treno che da Milano Cadorna era diretto a Como San Giovanni. E' un disastro che deve assolutamente essere fermato dalle forze dell'ordine.