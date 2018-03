FRIULI VENEZIA GIULIA AL VIA

lunedì 26 marzo 2018Corsa a cinque, in Friuli Venezia Giulia, per la carica di presidente della Regione. Si vota il 29 aprile. Forte del successo ottenuto alle elezioni politiche, il centrodestra candida il leghista Massimiliano Fedriga - capogruppo uscente alla Camera - sperando di confermare il risultato ottenuto il 4 marzo, con la Lega primo partito in regione (oltre il 25% preferenze) e una coalizione che ha superato quota 40%. Una partita che Fedriga giochera', tra gli altri, contro il candidato del centrosinistra, il dem Sergio Bolzonello, vicepresidente uscente della Regione Fvg, che ora tenta il bis sostenuto da Pd e alleati. Schiera un ricercatore universitario, invece, il Movimento 5 stelle: Alessandro Fraleoni Morgera, new entry nel panorama politico regionale, pronto a ricoprire la carica di presidente della Regione in caso di vittoria dei 5 stelle. In corsa poi con la lista Patto per l'Autonomia il fisico Sergio Cecotti, ex governatore ed ex sindaco di Udine, mentre Isa Dorigo, impegnata nella difesa della lingua e cultura friulane, si candida con la lista Acuile dal Friul - Aquila del Friuli. Intanto la campagna elettorale e' gia' entrata nel vivo. Ilcentrosinistra - coalizione che per prima gia' mesi fa ha espresso il proprio candidato - studia la rimonta confidando sulla validita' del programma condiviso e sull'unita' della coalizione. Il centrodestra, che la settimana scorsa ha trovato un accordo sul proprio candidato, Fedriga, nonostante il successo elettorale prevede ''una campagna impegnativa e difficile''. Il M5s, infine, forte del risultato nazionale e regionale (il 4 marzo ha sfiorato il 25% di preferenze in Fvg), prepara una campagna ''capillare sul territorio''.