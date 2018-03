GRILLO: SALVINI AFFIDABILE

lunedì 26 marzo 2018''Parlo con tutti''. E' il mantra di Luigi Di Maio che da giorni, e tanto piu' all'indomani del patto di ferro stretto con la Lega sulle Presidenze, non intende affatto restare imbrigliato nella rete di un'alleanza di governo con Matteo Salvini. Una cosa e' l'accordo per le Camere, un'altra il governo, ripete il candidato premier del M5s che sembra consigliare di non fidarsi della fin troppo facile equazione tra l'accordo istituzionale e quello politico. ''Lasciatelo lavorare bene, in pace, tranquillo'' chiede Beppe Grillo, soddisfatto per i termini dell'intesa raggiunta fin qui, o perlomeno del ribilanciamento ottenuto con la nomina di Roberto Fico, ''una persona straordinaria''. Beppe Grillo, inoltre, si è espresso positivamente sull'affidabilita' della Lega e soprattutto del suo leader. ''Salvini e' uno che quando dice una cosa la mantiene, il che e' una cosa rara'' ripete il fondatore del Movimento riprendendo l'ammissione del candidato premier: ''Salvini ha dimostrato di essere una persona che sa mantenere la parola data'' dice dopo aver festeggiato nella notte di sabato l'elezione di Fico con Di Maio, Alessandro Di Battista e, tra gli altri, l'ex candidato Riccardo Fraccaro. Ma un governo con il Carroccio sarebbe altro. C'e' il nodo di Forza Italia, con cui Salvini non puo' rompere anche per non danneggiare le amministrazioni governate dal centrodestra e quello dell'ingombrante figura di Silvio Berlusconi. E c'e' anche il nodo della base del Movimento dove, nonostante le lodi di Di Maio e Grillo e dopo aver 'digerito' il voto alla Casellati, la prospettiva di un'alleanza Lega M5S e' difficile da mandare giu'. Comunque, in politica anche ciò che sembra impossibile, si avvera.