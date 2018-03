FICO: 1° TAGLIO GLI SPRECHI

Il taglio dei costi della politica e' stato indicato come primo obiettivo dal neo presidente della Camera Roberto Fico nel suo discorso di insediamento. Proprio tra il materiale a sua disposizione il primo 5 Stelle alla guida di Montecitorio trovera' in eredita' una questione da gestire. Cinque anni fa, infatti, la ex presidente della Camera, Laura Boldrini, fece cambiare la carta intestata della Camera dei Deputati sostituendo la dicitura 'il presidente' con quella 'la presidente', declinando la carica al femminile. La notizia genero' una polemica sui media, si parlo' di intere risme di carta mandate al macero, poi la Boldrini rispose puntualizzando che ''la carta della Camera dei deputati con l'intestazione ''il Presidente'' non e' stata buttata. Non e' andato al macero nemmeno un foglio. Tutte le risme gia' in archivio sono e restano ordinatamente riposte in magazzino, in attesa del prossimo uomo presidente che si occupera' di guidare Montecitorio''. Ora alla presidenza della Camera c'e' nuovamente un uomo, chissa' che lo stesso tema non si ponga al Senato, dove per la prima volta e' stata eletta una donna sullo scranno piu' alto...