TRUMP DI CIRCONDA DI FALCHI

sabato 24 marzo 2018WASHINGTON - Donald Trump si circonda di falchi facendo presagire una politica estera piu' muscolare e unilateralista, anche su Iran e Corea del nord. Dopo aver rimpiazzato il segretario di stato Rex Tillerson con il capo della Cia Mike Pompeo, ieri il presidente ha annunciato via Twitter la sostituzione del consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster con l'ex ambasciatore all'Onu John Bolton. ''Dimissioni concordate'', secondo la Casa Bianca, con reciproci ringraziamenti pubblici tra il presidente e McMaster, che si ritira in pensione. Con il ticket Bolton-Pompeo, entrambi considerati super conservatori, la squadra di politica estera di Trump sara' la piu' conservatrice e ideologica e la meno pragmatica dei tempi recenti, secondo i media liberali, ovvero di sinistra, vicini ai ''democratici''. A ''preoccuparli'' maggiormente sono il curriculum e il carattere abrasivo di Bolton, un ex diplomatico di 69 anni che ha servito in varie posizioni sotto amministrazioni repubblicane, da Ronald Reagan a Bush padre e figlio. Bolton e' sempre stato un falco anche sulla Russia, ma ieri e' sembrato gia' sintonizzarsi sulla lunghezza d'onda del presidente: ''le congratulazioni a Putin per la sua rielezione al Cremlino? Una questione di garbo'', ha commentato. Bolton ha lasciato un indelebile ricordo anche al Palazzo di vetro nel 2005-2006: l'Economist - altro giornale ''liberal'' lo descrisse come ''il piu' rissoso ambasciatore che gli Usa abbiamo mai inviato alle Nazioni Unite''. Bolton e' anche ostile al globalismo, ai trattati come il Nafta e alle organizzazioni multilaterali. Proprio come Trump, che ora avra' in Pompeo e in Bolton due sostenitori entusiasti.