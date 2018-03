NPL? E I DERIVATI TEDESCHI?

sabato 24 marzo 2018Intesa si sposta fuori dall'Italia e stringe una partnership strategica con l'universita' di Oxford, dove finanziera' la ricerca del Centre for Corporate Reputation della Said Business School. L'accordo, che si aggiunge ad altri in Italia, in primis con la Bocconi, offre lo spunto al Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, per un esame della reputazione dell'Italia in Europa, sia in ambito Ue sia in ambito Eba e Bce. Sul fronte bancario chiede che ''negli stress test, oltre all'enfasi sugli Npl, si valutino anche i derivati di level 2 e 3 delle banche francesi e tedesche e i repossessed asset delle spagnole''. Si tratta di ''assets'' ad alto se non altissimo rischio e per di più senza coperture di capitale in grado di colmare le perdite, se subissero dei rovesci sui mercati. Ed il loro valore è complessivamente almeno di 10 volte gli Npl delle banche italiane. ''In termini di trasparenza non si e' fatto abbastanza'', sottolinea. ''Il nostro Paese dovrebbe far sentire la sua voce anche nella 'burocrazia' della vigilanza bancaria e a Bruxelles dove vengono prese le decisioni''. L'auspicio e' che il nostro Paese ''oggi ben rappresentato in posizioni come la presidenza della Bce e del Parlamento europeo, possa avere in futuro anche posizioni chiave nella struttura amministrativa e nelle direzioni generali della Commissione europea e della Bce'' dalle quali, come è noto, i centri di potere degli stati dell'Europa continentale tengono distante l'Italia.