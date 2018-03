FICO, PRESIDENTE CAMERA

sabato 24 marzo 2018Roberto Fico, classe 1974, è il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Camera e grazie all'accordo con il centrodestra sarà eletto nelle prossime ore. Nato a Napoli, Fico è laureato in Scienze della comunicazione all'Università degli Studi di Trieste con indirizzo alle comunicazioni di massa. Dopo l'Erasmus a Helsinki, ha completato il percorso di studi con un master in Knowledge management al Politecnico di Milano.Pentastellato della prima ora, nel 2005 è tra i fondatori del Meetup Amici di Beppe Grillo a Napoli. Nel 2010 si candida presidente della Regione Campania e nel 2011 tenta la corsa a sindaco di Napoli. A dicembre dell'anno successivo è primo alle Parlamentarie del M5S nella Circoscrizione Campania 1 e grazie a 228 preferenze ottenute sul web viene candidato in prima posizione nella lista bloccata del M5S della circoscrizione. Alle elezioni politiche del 2013 è eletto nella XVII legislatura alla Camera dei Deputati, poi riconfermato il 4 marzo 2018.Il 6 giugno 2013 diventa presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Fico ha rinunciato all'indennità (26.712,00 euro l'anno) e all'auto blu.