PD: RESA DEI CONTI INTERNA

sabato 24 marzo 2018Il voto del 4 marzo e' stato ''un netto spartiacque'' a favore dei ''movimenti'' che hanno fatto ''un balzo clamoroso''. Mentre il Pd e' stato spedito ''all'opposizione'' da un risultato che ha mostrato ''quanto poco avesse convinto l'auto-esaltazione dei risultati ottenuti negli ultimi anni da governi e da partiti di maggioranza''. E' un affondo inatteso, quello che Giorgio Napolitano ha riservato al Pd alla prima seduta del Senato. Ad ascoltarlo in Aula c'e' Matteo Renzi, al debutto da senatore. I rapporti con l'ex capo dello Stato sono tesi da tempo, ma i Dem scelgono un gelido silenzio. Ma e' su un possibile accordo con il centrodestra che si rincorrono i sospetti. Tanto che in serata piu' d'uno confessa di sperare in un'intesa in extremis tra centrodestra e M5s: cosi' il Pd voterebbe scheda bianca ed eviterebbe conte. Proprio una conta e' lo scenario che il Pd sembra far piu' fatica a reggere. Lo dimostrano i sospetti incrociati che si rincorrono per tutto il giorno. Gli uni accusano i renziani (Luca Lotti terrebbe i contatti con Gianni Letta) di volere la scheda bianca per far eleggere Paolo Romani e poi aprire una partita per il governo. Gli altri accusano franceschiniani e orlandiani di lavorare da tempo per ottenere d'intesa con M5s una presidenza, magari per Dario Franceschini. I gruppi Dem sono convocati per sabato mattina alle 9 per decidere come votare. C'e' chi insiste per un candidato di bandiera: non Bonino, ma uno del Pd. E fino all'ultimo c'e' chi guarda a possibili intese se saltera' il fronte. La notte e' lunga, afferma. Ma alla prova, il Pd reggerebbe? La domanda di fondo resta questa.