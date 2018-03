LA TECNOLOGIA DEL BITCOIN

sabato 24 marzo 2018Dopo Davide Casaleggio che ha promosso l''utilizzo della block chain per far votare gli iscritti M5s su Rousseau, anche Beppe Grillo mostra di essere rimasto affascinato dalla nuova tecnologia al punto di tenere una vera e propria ''lezione'' all' interno del suo spettacolo Insomnia. ''Scompare la banca e la transazione e' completamente anonima perche' non ti interessa chi la fa ma la garanzia che sia fatta. Eliminiamo in un colpo intermediazione e guadagnano in privacy'' dice Grillo che a proposito delle criptovalute e'' sicuro: ''La finanza e' preoccupata perche' significa toglierli l'intermediazione''. Grillo e' convinto che questa tecnologia sia il futuro e chiama un esperto, Lorenzo Foti, a parlare di criptovalute e block chain dal palco. ''Le banche la fiducia che gli affidiamo chiedendogli di custodire i nostri soldi l'hanno conquistata in tanti anni ma block chain da' le stesse garanzie senza un'autorita' centrale che trascrive la transazione, operazione effettuata invece da milioni di computer in giro per il mondo. Block chain e' una garanzia ma -avverte l'esperto- stiamo parlando di tecnologia non dell'aspetto speculativo dei bitcoin che al momento e' molto di azzardo ''.