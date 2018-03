ACCORDO LEGA-M5S C'ERA GIA'?

sabato 24 marzo 2018Sono passate 24 ore da quando, a Viterbo, Matteo Salvini assicurava il voto compatto del centrodestra per le Camere innescando l'ira di Luigi Di Maio. Ventiquattrore che stravolgono il quadro politico italiano, lanciando un asse tra Lega e M5S finora rimasto sottotraccia e seminando, sul finora arido terreno della maggioranza di governo, l'ipotesi di un esecutivo giallo-verde. Un esecutivo che, nello scenario che si fa avanti in queste ore, potrebbe avere Luigi Di Maio a Palazzo Chigi e Salvini con altri ''big'' leghisti nei ministeri ''pesanti'' e verterebbe, come annunciato dal Movimento da prima del 4 marzo, solo su un'intesa di programma. L'ottovolante sul quale e' catapultato il Parlamento al suo esordio chiama alla prudenza. Ma i fatti dicono che, nel corso della seconda capigruppo informale convocata a Montecitorio, la Lega, improvvisamente, appoggi il M5S nella proposta di votare per una terza volta nella giornata di oggi. Sono le 18 circa. L'ora in cui Salvini ribalta l'alleanza di centrodestra annunciando il voto per Anna Maria Bernini. FI e' spiazzata, tanto che alla prima chiama del terzo scrutinio alla Camera diserta. Di Maio, dopo una mattinata consegnata al silenzio e a un cauto ottimismo, negli attimi della rottura tra Berlusconi e Salvini e' riunito con i suoi, lontano dai riflettori. Il filo diretto con il leader leghista non si e' mai interrotto in queste ore, anche in quelle piu' difficili. E, nei corridoi dei Palazzi filtra anche l'impressione che l'accordo tra Di Maio e Salvini sia gia' in cassaforte da tempo, con la candidatura di Romani avallata dalla Lega inizialmente come mero casus belli tra M5S e FI.