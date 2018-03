IL PAPA DITTATORE (LIBRO)

venerdì 23 marzo 2018Henry Sire ha vissuto nel grande palazzo romano dei Cavalieri dal 2013 al 2017, dove ufficialmente doveva condurre una ricerca sulla storie dell’Ordine, intitolata “La Moderna Resurrezione dei Cavalieri di Malta,” pubblicata in formato digitale nel 2016 sotto lo pseudonimo Marcantonio Colonna. Di recente però, i medi conservatori cattolici hanno svelato la reale identità dell’autore. In un’email indirizzata all’Associated Press, Sire ha sostenuto che avrebbe avuto intenzione di rivelare il suo vero nome insieme all’edizione stampata del testo, contestando l’accusa che “Il Papa Dittatore” fosse un attacco diretto al papato. “L’obiettivo del mio libro era quello di difendere la vera santità dell’ufficio papale rispetto a chi, trovandosi oggi in quella posizione, com’è sotto gli occhi ha una grave carenza di quel carattere che per secoli ci si è aspettati da un pontefice.'' “Il Papa Dittatore,” uscito sia in italiano che in inglese, è stato uno degli attacchi più diretti e silenziosamente discussi contro il papato di Francesco, dando voce a gran parte di quella frangia conservatrice e tradizionalista allarmata dalla sua presenza. A tratti il papa viene dipinto con tratti piuttosto brutali, che molti tuttavia riconoscono. “Quando si spengono le telecamere, Papa Francesco si trasforma in un’altra persona: arrogante, distaccato con le persone, volgare nel linguaggio e ormai noto a tutti per i suoi violenti scatti d’ira, dai cardinali agli autisti” ha scritto Sire. Il libro ripercorre le varie tappe della carriera ecclesiastica di Francesco, dal suo mandato “problematico” in Argentina alla sua elezione papale grazie alla “Mafia di San Gallo”. (tratto dal New York Times -ndr)